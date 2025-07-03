В Новороссийск за полгода ввезли более 500 тысяч тонн египетского картофеля

За первые шесть месяцев 2025 года через морской порт Новороссийска поставлено 506,7 тысяч тонн картофеля из Египта. Специалисты Россельхознадзора проверили 6,1 тысячи партий этой продукции, сообщает Южное межрегиональное управление ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При проведении фитосанитарного контроля выявлено 103 случая заражения карантинными вредителями: 100 случаев картофельной моли и три случая многоядной мухи-горбатки. В целях защиты агропромышленного комплекса России обеззаражено 14,1 тысячи тонн овощей, еще 247,5 тонн зараженного картофеля возвращены экспортеру.

«Принятые меры позволили полностью исключить риск проникновения опасных вредителей на территорию страны», - подчеркнули в Россельхознадзоре.

Напомним, что Новороссийский морской порт остается ключевым пунктом ввоза сельхозпродукции из стран Африки и Ближнего Востока. Только за прошлый год через терминалы порта прошло более 1,2 миллиона тонн овощной продукции.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что группа компаний «Дело» заключила соглашение с индонезийской Mologiz о строительстве глубоководного порта в провинции Южная Суматра. Соответствующий документ подписали на полях ПМЭФ-2025.