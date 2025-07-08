В поселке под Ярославлем ветер снес крыши домов

В поселке Красный Бор Ярославского округа крыши многоквартирных домов пострадали от сильных порывов ветра. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

На место выезжал прокурор Ярославского района Алексей Корнилов. Он проверял, как соблюдаются права граждан пострадавших домов.

«Совместно со специалистами определены мероприятия по восстановлению покрытия и порядок проведения ремонтных работ»,— уточнили в прокуратуре.

Кроме того, прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий поручил прокурорам округов взять на личный контроль ход восстановительных работ по ликвидации последствий сильной грозы.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе ветер унес остановки и сорвал крыши, повалил более 100 деревьев. В результате непогоды было повреждено более 10 машин, отключено электричество в трех муниципальных образованиях. В областной столице столб упал на ребенка, возбуждено дело.