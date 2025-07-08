В Ярославской области ветер унес остановки и сорвал крыши

В Ярославской области сильный ветер снес крыши домов, остановки, вырвал с корнем деревья, привел к перебоям в электроснабжении. Фотографии последствий стихии опубликовала пресс-служба филиала «Россети Центр» - «Ярэнерго».

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Как сообщили в компании, 32 бригады энергетиков устраняют локальные нарушения электроснабжения, вызванные сильной грозой. В восстановительных работах задействованы 112 энергетиков и 46 единиц спецтехники. В основном специалисты работают в Ярославском, Некрасовском, Борисоглебском, Ростовском округах.

«Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС России»,— говорится в сообщении «Ярэнерго».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле следователи возбудили уголовное дело из-за падения на ребенка столба. В соцсетях опубликованы фото и видео упавших деревьев, многие из которых повредили транспортные средства.