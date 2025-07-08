В ярославском МЧС рассказали о разрушениях, вызванных грозовым фронтом

В Ярославской области в результате прохождения грозового фронта повалило более 42 деревьев, повреждено более 10 машин, отключено электричество в трех муниципальных образованиях. Погибших нет. Об этом сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС России Никита Богатырев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго» Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго»

«Для ликвидации последствий задействована группировка от МЧС России 44 человека, 12 единиц техники, от РСЧС — 57 человек, 16 единиц техники. В настоящее время коммунальными службами проводятся уборка упавших деревьев, тротуаров и проезжих частей, восстановление обрывов линий электропередач»,— сказал господин Богатырев.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе ветер унес остановки и сорвал крыши. Областная столица, Ярославль, встала в пробки из-за перекрытых упавшими деревьями дорог. Также в городе столб упал на ребенка, возбуждено дело.

Алла Чижова