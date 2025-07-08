В Ярославле возбуждено дело из-за падения столба на ребенка

В Ярославле Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» из-за упавшего на 9-летнего ребенка столба. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Днем 8 июля в городе прошла гроза с сильным ветром и дождем. Из-за непогоды в Ярославле упало много деревьев и других конструкций, в частности, на проспекте Дзержинского на ребенка рухнул столб. Мальчика увезли в отделение травматологии, его состояние оценивается как средней тяжести. Жизни ребенка ничего не угрожает. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

«Устанавливаются причастные к совершению преступления конкретные должностные лица из числа ответственных за благоустройство территории Дзержинского района г. Ярославля»,— сообщили в СУ СК.

Также проверку организовала прокуратура. Надзорное ведомство оценит, как исполнялись требования законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан, включая вопросы содержания сетевой компанией осветительного оборудования.

Алла Чижова