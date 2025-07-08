На Кубани объявили о чрезвычайной пожароопасности

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю сообщило о введении штормового предупреждения на территории ряда северо-восточных районов региона. В течение 9 и 10 июля ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности пятого класса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из сообщения ведомства, предельный уровень угрозы сохраняется во второй половине дня 9 июля и в течение последующих суток. Под действие предупреждения попадают отдельные территории северо-востока Краснодарского края. В связи с этим жителей и гостей региона просят строго соблюдать меры противопожарной безопасности и проявлять повышенное внимание при нахождении в природной среде.

МЧС обращает внимание на недопустимость использования открытого огня в лесных массивах, особенно вблизи сухой травы, валежника и поваленных деревьев. Разведение костров разрешается только на открытых площадках с обязательным созданием минерализованной полосы шириной не менее полуметра. После использования огонь должен быть полностью потушен.

Специалисты МЧС напоминают, что в условиях жары и засухи особенно важно носить светлую, воздухопроницаемую одежду, избегать перегрева и следить за самочувствием. При признаках теплового удара следует немедленно перейти в тень, выпить воды и охладить тело. В случае потери сознания у пострадавшего рекомендуется проведение базовых реанимационных мероприятий.

В Краснодарском крае сохраняется штормовое предупреждение, связанное с установившейся экстремальной жарой, которая, по данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, продлится как минимум до 11 июля включительно.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температурный фон на большей части территории региона будет варьироваться в пределах от +30 до +40 градусов. Однако в Сочи к концу недели прогнозируют ухудшение погодных условий. В выходные на курорте пройдут осадки с грозами, над морем ожидаются сильные смерчи.

Мария Удовик