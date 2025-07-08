В Сочи прогнозируют ухудшение погоды к концу недели

В Сочи на фоне аномальной жары в Краснодарском крае прогнозируют резкое ухудшение погодных условий к концу недели. Как пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, приближение холодного фронта может вызвать сильные грозы, ливни и смерчи над акваторией Черного моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

До конца этой недели на территории Сочи сохраняется теплая погода. Температура воздуха на побережье будет колебаться от +25 до +30 градусов. Море остается спокойным.

В конце недели с северо-запада к региону будет смещаться прохладная воздушная масса. Примерно 12–14 июля в городе-курорте ожидаются осадки и грозы. По словам Александра Шувалова, будут обильные ливни и смерчи. Он также отметил, что ухудшение погодных условий связано с завершающейся жаркой фазой, за которой следует неустойчивость атмосферы.

В то же время на территории Краснодарского края продолжает действовать штормовое предупреждение из-за аномальной жары. По данным регионального Гидрометцентра, с 8 по 11 июля температура воздуха может достигать +33…38 градусов, местами — до +40 градусов. Из-за этого явления жителям региона рекомендуют ограничить пребывание под открытым солнцем, пить много воды и использовать головные уборы.

Алина Зорина