На Кубани действует штормовое предупреждение из-за сильной жары

В Краснодарском крае из-за сильной жары с 8 по 11 июля действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

В течение четырех дней на территории региона ожидается повышение температуры воздуха, она достигнет 30–40 градусов. По данным ЦГМС, такое явление классифицируется как опасное.

Жителям региона рекомендуют ограничить пребывание на открытом солнце. Необходимо пить больше воды и носить головные уборы. Особое внимание стоит уделить детям, пожилым людям и тем, кто работает на открытом воздухе.

Алина Зорина