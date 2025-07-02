СКР предъявил обвинения фигурантам дела этнической группировки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге предполагаемым участникам преступной группы предъявлены обвинения в совершении ряда особо тяжких преступлений, включая убийства и покушение на убийство выходцев из Азербайджанской республики, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бакир Сафаров во время суда по избранию меры пресечения

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бакир Сафаров во время суда по избранию меры пресечения

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В числе фигурантов уголовного дела — Мазахир, Акиф, Аяз и Бакир Сафаровы, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев. Все шестеро взяты под стражу, пятерым из них в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений предъявлено обвинение по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму). Отмечается, что все они являются гражданами РФ.

По данным СКР, один из обвиняемых дал подробные показания по обстоятельствам преступлений в ходе проверки показаний на месте. «Он также изобличил своих соучастников»,— прокомментировала Светлана Петренко. По данным источника «Ъ-Урал», показания дал Мазахир Сафаров.

По версии следствия, в 2001 году зарезали торговец Юнис Пашаев возле кафе «Металлон». В 2010 году была совершена попытка застрелить предпринимателя Фехруза Ширинова. В 2011 году пулевое ранение в голову получил владелец крупной овощебазы Икрам Гаджиев. Впоследствии он скончался в больнице. Мотивом преступлений, по версии следствия, стал передел сфер влияния в бизнесе и личная месть. Расследование продолжается.

Напомним, массовое задержание уроженцев Азербайджана прошло 27 июня. Двое — Зияддин и Гусейн Сафаровы скончались. Как стало известно на суде, российская судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. В Азербайджане, в свою очередь, экспертиза показала, что задержанные погибли от полученных травм.

Что известно о конфликте России и Азербайджана — в материале «Ъ».

Полина Щуцкая