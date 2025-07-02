СКР предъявил обвинения фигурантам дела этнической группировки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге предполагаемым участникам преступной группы предъявлены обвинения в совершении ряда особо тяжких преступлений, включая убийства и покушение на убийство выходцев из Азербайджанской республики, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Бакир Сафаров во время суда по избранию меры пресечения
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В числе фигурантов уголовного дела — Мазахир, Акиф, Аяз и Бакир Сафаровы, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев. Все шестеро взяты под стражу, пятерым из них в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений предъявлено обвинение по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму). Отмечается, что все они являются гражданами РФ.
По данным СКР, один из обвиняемых дал подробные показания по обстоятельствам преступлений в ходе проверки показаний на месте. «Он также изобличил своих соучастников»,— прокомментировала Светлана Петренко. По данным источника «Ъ-Урал», показания дал Мазахир Сафаров.
По версии следствия, в 2001 году зарезали торговец Юнис Пашаев возле кафе «Металлон». В 2010 году была совершена попытка застрелить предпринимателя Фехруза Ширинова. В 2011 году пулевое ранение в голову получил владелец крупной овощебазы Икрам Гаджиев. Впоследствии он скончался в больнице. Мотивом преступлений, по версии следствия, стал передел сфер влияния в бизнесе и личная месть. Расследование продолжается.
Напомним, массовое задержание уроженцев Азербайджана прошло 27 июня. Двое — Зияддин и Гусейн Сафаровы скончались. Как стало известно на суде, российская судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. В Азербайджане, в свою очередь, экспертиза показала, что задержанные погибли от полученных травм.
Что известно о конфликте России и Азербайджана — в материале «Ъ».