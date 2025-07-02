Суд в Екатеринбурге арестовал седьмого фигуранта этнической группировки

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля седьмого фигуранта по уголовному делу этнической группировки Камала Сафарова. По версии следствия, он и другие участники группы причастны к убийствам и покушениям с 2001 по 2011 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камал Сафаров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Камал Сафаров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В среду утром был арестован Шахин Лалаев. Во вторник — Ахлиман Гянджиев и Бакир Сафаров. В минувшие выходные в СИЗО отправили братьев Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых. Ожидается, что сегодня будет арестован восьмой фигурант — Азиз Абасов.

По версии следствия, в 2001 году был зарезан торговец ширпотребом Юнис Пашаев возле кафе «Металлон». В 2010 году была совершена попытка застрелить предпринимателя Фехруза Ширинова, однако пистолет дал осечку. В 2011 году пулевое ранение в голову получил владелец крупной овощебазы Икрам Гаджиев. Впоследствии он скончался в больнице.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, пяти из шести фигурантам предполагаемой этнической группировки, предъявили обвинение по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму) и по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство по найму). «Один из обвиняемых дал подробные показания по обстоятельствам преступлений в ходе проверки показаний на месте. Он также изобличил своих соучастников», — отметила Светлана Петренко. По данным источника «Ъ-Урал», знакомого с ходом расследования, показания дал Мазахир Сафаров, другие, по словам собеседника, отрицают вину.

Напомним, вечером 1 июля был задержан для допроса в СКР лидера азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински. Однако впоследствии он был отпущен в процессуальном статусе свидетеля.

Мария Шараева