На платных участках М-4 интенсивность движения выросла на 10% в 2025 году

Среднесуточная интенсивность движения на отдельных платных участках федеральной трассы М-4 «Дон» в январе-июне 2025 года выросла на 10%. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на данные компании «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме этого, среднесуточная интенсивность движения выросла на других платных дорогах, находящихся в управлении «Автодора». Этот показатель на М-12 «Восток» за полгода вырос на 17% (по сравнению с первым полугодием 2024 года; на отдельных участках — до 43%), на М-1 «Беларусь» — на 12%, на М-11 «Нева» — на 7%.

В компании отметили, что выбор скоростных трасс объясняется экономией времени в пути, комфортным скоростным режимом, хорошим покрытием, высоким уровнем безопасности.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в модернизацию и расширение федеральной трассы М-4 «Дон» «Росавтодор» инвестируют более 100 млрд руб.

Наталья Белоштейн