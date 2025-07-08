В Москве, Сочи и Санкт-Петербурге сокращается предложение домов клубного формата

В трех туристических городах России — Москве, Сочи и Санкт-Петербурге — прослеживается тенденция к сокращению нового предложения жилых домов клубного формата в элитном сегменте. Об этом говорится в исследовании аналитической платформы bnMAP.pro и аналитического центра ФД «Неометрия» (есть в распоряжении «Ъ-Кубань»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФД «Неометрия» Фото: ФД «Неометрия»

Согласно исследованию, в Москве ввод жилых домов клубного формата в элитном сегменте может сократиться через два-три года. На данный момент в столице в стадии строительства находятся 13 жилых проектов элит-класса с количеством квартир до 100. При этом четыре из них планируются к вводу в 2025 году, семь — в 2026-м. В 2027-м — только два проекта (на 19 и 74 лота, при этом в них продано уже 42 и 51% соответственно). Средневзвешенная стоимость квадратного метра в них варьируется от 1,7 млн до 9,1 млн руб.

В Санкт-Петербурге в стадии строительства заявлено всего два жилых проекта элитного класса клубного формата, и они планируются к вводу в 2025 и 2026 годах. В целом в Северной столице последний старт продаж подобных проектов был зафиксирован только в 2023 году.

В Сочи жилая недвижимость элит-класса в стадии строительства представлена только одним проектом — «Моретта». До этого на черноморском побережье как минимум в течение пяти лет девелоперы не заявляли жилые дома в элитном сегменте.

В целом в 2024 году в России стартовало в три раза меньше новых элитных проектов с количеством лотов до 100. Если в 2023 году о продажах было заявлено в 12 новых ЖК, то в 2024-м — только в четырех.

Лия Пацан