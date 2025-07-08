Детей, заболевших норовирусом в кубанском лагере, выписали из больницы

Четырех детей, у которых выявили наличие норовируса, когда они отдыхали в кубанском лагере «Звездочка», выписали из больницы. Они вернулись домой в Ростов-на-Дону, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вожатые, у которых также выявили наличие норовируса, отстранены от работы. Сейчас в лагере началась новая смена, заехали 152 человека. Всех детей осмотрели врачи Туапсинской районной больницы № 2. Заболевших нет, лагерь работает в штатном режиме.

Ранее в детском лагере «Звездочка», расположенном на территории Краснодарского края, выявили вспышку норовирусной инфекции. Лабораторные исследования подтвердили наличие норовируса у четырех детей, тридцати работников пищеблока и девяти вожатых.

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту случившегося. Проводится проверка.

Алина Зорина