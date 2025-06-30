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Петербургский метрополитен потратит 95 млн рублей на подшипники для поездов

В Петербурге объявлен конкурс на поставку подшипников для подвижного состава поездов метро. Заказчиком выступает городская подземка. На приобретение сборочных узлов ГУП «Петербургский метрополитен» готов потратить 95 млн рублей, обратил внимание «Ъ-СПб» на материалы сайта госзакупок.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно техзаданию, приобретаемые комплектующие должны соответствовать всем ГОСТам, установленный гарантийный срок на поставленный товар — не менее 12 месяцев со дня приемки продукции заказчиком.

Заявки на конкурс принимаются до 16 июля 2025 года. Итоги планируется подвести 23 июля.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на модернизацию головных вагонов электродепо «Московское» петербургский метрополитен потратит 107 млн рублей.

Андрей Цедрик

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