Птицефабрику в Новомышастовской выставили на продажу из-за долгов

Собственник «Новомышастовской птицефабрики» планирует продать предприятие. Об этом сообщает издание «Голос правды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации СМИ, на фабрике обострились проблемы: помимо задержек зарплаты, на предприятии зафиксированы перебои с кормлением поголовья. В соцсетях появилась информация о восьмидневной голодовке 50 тыс. кур. Источники издания не подтверждают указанные цифры, но подтверждают наличие сбоев. Возможные причины — технические неисправности на комбикормовом участке или сложности с поставками зерна.

Директор предприятия Илья Махонин сложил полномочия, но по согласованию с владельцем продолжает выполнять управленческие функции. Комментариев от руководства пока не поступало.

Сейчас поголовье кормят, а работа фабрики продолжается. Вопрос энергоснабжения также находится на контроле: в условиях высоких температур перебои с подачей электричества могут привести к критическим последствиям для производства.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на Кубани за январь—май 2025 года произвели 226,9 тыс. т скота и птицы на убой, что на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анна Гречко