Минтранс выразил соболезнования в связи со смертью экс-министра Старовойта

Минтранс России выразил соболезнования родным и близким экс-главы ведомства Романа Старовойта. Сегодня стало известно о его смерти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Старовойт в 2022 году

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Роман Старовойт в 2022 году

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Для всех сотрудников и руководства Минтранса России Роман Владимирович останется человеком, чей авторитет, профессиональные знания и готовность прийти на помощь в сложную минуту не будут забыты никогда», — написали в Telegram-канале Минтранса.

Сегодня Владимир Путин уволил господина Старовойта. Спустя несколько часов экс-министра нашли мертвым в подмосковном парке. Рядом с ним обнаружили наградной пистолет Glock. СКР назвал основной версией смерти самоубийство.

На пост министра транспорта президент назначил Андрея Никитина. До этого он работал заместителем главы ведомства.