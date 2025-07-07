Минтранс выразил соболезнования в связи со смертью экс-министра Старовойта
Минтранс России выразил соболезнования родным и близким экс-главы ведомства Романа Старовойта. Сегодня стало известно о его смерти.
Роман Старовойт в 2022 году
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
«Для всех сотрудников и руководства Минтранса России Роман Владимирович останется человеком, чей авторитет, профессиональные знания и готовность прийти на помощь в сложную минуту не будут забыты никогда», — написали в Telegram-канале Минтранса.
Сегодня Владимир Путин уволил господина Старовойта. Спустя несколько часов экс-министра нашли мертвым в подмосковном парке. Рядом с ним обнаружили наградной пистолет Glock. СКР назвал основной версией смерти самоубийство.
На пост министра транспорта президент назначил Андрея Никитина. До этого он работал заместителем главы ведомства.