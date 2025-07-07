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Коммерсантъ FM
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Минтранс выразил соболезнования в связи со смертью экс-министра Старовойта

Минтранс России выразил соболезнования родным и близким экс-главы ведомства Романа Старовойта. Сегодня стало известно о его смерти.

Роман Старовойт в 2022 году

Роман Старовойт в 2022 году

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Роман Старовойт в 2022 году

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Для всех сотрудников и руководства Минтранса России Роман Владимирович останется человеком, чей авторитет, профессиональные знания и готовность прийти на помощь в сложную минуту не будут забыты никогда», — написали в Telegram-канале Минтранса.

Сегодня Владимир Путин уволил господина Старовойта. Спустя несколько часов экс-министра нашли мертвым в подмосковном парке. Рядом с ним обнаружили наградной пистолет Glock. СКР назвал основной версией смерти самоубийство.

На пост министра транспорта президент назначил Андрея Никитина. До этого он работал заместителем главы ведомства.

Фотогалерея

Каким был Роман Старовойт

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Министр транспорта РФ Роман Старовойт после окончания российско-вьетнамских переговоров в Президентском дворце в Ханое, июнь 2024 года

Министр транспорта РФ Роман Старовойт после окончания российско-вьетнамских переговоров в Президентском дворце в Ханое, июнь 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На совещании по вопросам социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле, июнь 2025 года

На совещании по вопросам социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле, июнь 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На заседании правительства России, май 2025 года

На заседании правительства России, май 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Во время выступления с лекцией на Федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые. 80 лет Победы» в музее Победы на Поклонной горе, апрель 2025 года

Во время выступления с лекцией на Федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые. 80 лет Победы» в музее Победы на Поклонной горе, апрель 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Перед началом интервью, март 2025 года

Перед началом интервью, март 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Фото Романа Старовойта в детстве

Фото Романа Старовойта в детстве

Фото: Telegram- канал Романа Старовойта / Министерство транспорта России

С председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным на XVIII Международном форуме и выставке «Транспорт России» в Гостином дворе, ноябрь 2024 года

С председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным на XVIII Международном форуме и выставке «Транспорт России» в Гостином дворе, ноябрь 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С председателем Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной на XVI Саммите БРИКС в Казани, октябрь 2024 года

С председателем Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной на XVI Саммите БРИКС в Казани, октябрь 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Помощник президента Игорь Левитин (слева) и министр транспорта Роман Старовойт на встрече президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой в Кремле, май 2024 года

Помощник президента Игорь Левитин (слева) и министр транспорта Роман Старовойт на встрече президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой в Кремле, май 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Курской области Роман Старовойт во время презентации экономического, инвестиционного и туристического потенциалов региона в Культурном центре ГлавУпДК при МИД РФ, ноябрь 2023 года

Губернатор Курской области Роман Старовойт во время презентации экономического, инвестиционного и туристического потенциалов региона в Культурном центре ГлавУпДК при МИД РФ, ноябрь 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На месте установки противотанковых заграждений в приграничных районах Курской области, декабрь 2022 года

На месте установки противотанковых заграждений в приграничных районах Курской области, декабрь 2022 года

Фото: Телеграм-канал Романа Старовойта

На церемонии торжественного открытия школы в селе Черновец в Курской области, 1 сентября 2022 года

На церемонии торжественного открытия школы в селе Черновец в Курской области, 1 сентября 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В спортивном зале Черновецкой средней образовательной школы, сентябрь 2022 года

В спортивном зале Черновецкой средней образовательной школы, сентябрь 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт (справа) во время легкоатлетического забега по трассе Гран-при России «Формулы-1» в Сочи, февраль 2017 года

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт (справа) во время легкоатлетического забега по трассе Гран-при России «Формулы-1» в Сочи, февраль 2017 года

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

На открытии участка трассы М-5 «Урал» в подмосковных Бронницах, октябрь 2014 года

На открытии участка трассы М-5 «Урал» в подмосковных Бронницах, октябрь 2014 года

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

С президентом России Владимиром Путиным во время облета транспортного перехода через Керченский пролив, март 2016 года

С президентом России Владимиром Путиным во время облета транспортного перехода через Керченский пролив, март 2016 года

Фото: Михаил Климентьев / РИА НОВОСТИ

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Министр транспорта РФ Роман Старовойт после окончания российско-вьетнамских переговоров в Президентском дворце в Ханое, июнь 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На совещании по вопросам социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле, июнь 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На заседании правительства России, май 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Во время выступления с лекцией на Федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые. 80 лет Победы» в музее Победы на Поклонной горе, апрель 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Перед началом интервью, март 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Фото Романа Старовойта в детстве

Фото: Telegram- канал Романа Старовойта / Министерство транспорта России

С председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным на XVIII Международном форуме и выставке «Транспорт России» в Гостином дворе, ноябрь 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С председателем Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной на XVI Саммите БРИКС в Казани, октябрь 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Помощник президента Игорь Левитин (слева) и министр транспорта Роман Старовойт на встрече президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой в Кремле, май 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Курской области Роман Старовойт во время презентации экономического, инвестиционного и туристического потенциалов региона в Культурном центре ГлавУпДК при МИД РФ, ноябрь 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На месте установки противотанковых заграждений в приграничных районах Курской области, декабрь 2022 года

Фото: Телеграм-канал Романа Старовойта

На церемонии торжественного открытия школы в селе Черновец в Курской области, 1 сентября 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В спортивном зале Черновецкой средней образовательной школы, сентябрь 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт (справа) во время легкоатлетического забега по трассе Гран-при России «Формулы-1» в Сочи, февраль 2017 года

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

На открытии участка трассы М-5 «Урал» в подмосковных Бронницах, октябрь 2014 года

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

С президентом России Владимиром Путиным во время облета транспортного перехода через Керченский пролив, март 2016 года

Фото: Михаил Климентьев / РИА НОВОСТИ

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