Рядом с телом экс-министра Старовойта найден наградной пистолет

Сотрудники следствия нашли рядом с телом бывшего министра транспорта России Романа Старовойта наградной пистолет Glock. Этим оружием, по данным «Ъ», он был отмечен в 2023 году за особые заслуги в обеспечении безопасности граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Тело господина Старовойта обнаружили в личном автомобиле в парке в подмосковном Одинцово. По данным ведомства, основная версия гибели — самоубийство. Ему было 53 года.

Сегодня Роман Старовойт был освобожден от должности главы Минтранса России. Он занимал этот пост с мая 2024 года. До этого, с октября 2018-го, был губернатором Курской области. Как стало известно «Ъ», против господина Старовойта дали показания фигуранты дела о хищении как минимум 1 млрд руб., выделенного на строительство защитных сооружений на границе с Украиной.