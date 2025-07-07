Зарплаты в сфере маркетплейсов в Краснодарском крае выросли на 23%

Средняя зарплата в сфере маркетплейсов Краснодарского края весной 2025 года выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 127 тыс. руб. в месяц. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила пресс-служба «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Наиболее значительный рост зафиксирован у курьеров — на 73%. Весной 2025 года за полный рабочий день таким специалистам в среднем предлагали 133,8 тыс. руб. в месяц.

На втором месте — грузчики, которым предлагали в среднем 106,5 тыс. руб. в месяц (+47%). Зарплата менеджеров по продажам показала рост на 34% (до 71,9 тыс. руб. в месяц), сотрудникам склада — на 9% (до 102,3 тыс. руб. в месяц).

Спрос со стороны работодателей сильнее всего увеличился на грузчиков — количество вакансий для них выросло на 28%. Аналитики связывают тенденцию с расширением логистических центров и ростом объемов ручной обработки.

По словам руководителя отдела массового подбора персонала СДЭК Виталины Бачериковой, сейчас особенно востребованы курьеры, кладовщики, водители, диспетчеры, специалисты по логистике. Также на рынке ощущается дефицит инженеров и технологов по автоматизации складов, что стимулирует рост зарплат.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что за первое полугодие 2025 года в Краснодарском крае опубликовали более 72,7 тыс. рабочих мест для соискателей без опыта с медианной зарплатой 58 тыс. руб., при этом диапазон оплаты варьируется от 35 тыс. до 136 тыс. руб.

Анна Гречко