Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Никитина на пост министра транспорта

Премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру Андрея Никитина на пост министра транспорта. Об этом говорится в сообщении правительства в Telegram-канале. В течение недели парламент должен вынести решение по представленному кандидату.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Никитин

Фото: пресс-служба президента РФ Андрей Никитин

Фото: пресс-служба президента РФ

Сегодня президент Владимир Путин назначил господина Никитина временно исполняющим обязанности главы Минтранса. До этого он работал заместителем экс-министра транспорта Романа Старовойт. Вскоре после этого стало известно, что господина Старовойта нашли мертвым в парке в подмосковном Одинцово. СКР назвал основной версией смерти бывшего министра самоубийство.

Подробнее о назначении — в репортаже Андрея Колесникова «Андрей Никитин въехал в новую должность».