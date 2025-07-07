Орлов подписал два соглашения на Российско-Китайском форуме на «Иннопроме»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил на Китайско-Российском форуме по приграничному сотрудничеству в металлообрабатывающей и сварочной промышленности на международной выставке «Иннопром». По итогам мероприятия между российской и китайской сторонами было подписано два соглашения, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ходе форума с докладами выступили представители делегации из Харбина, которые рассказали о перспективах укрепления экономических отношений между странами. Соглашения подписаны о сотрудничестве между ассоциацией «Национальное агентство контроля сварки» и Китайской ассоциацией сварщиков и о намерениях установить сотрудничество между российскими и китайскими компаниями.

По словам господина Орлова, на «Иннопроме» принимают участие делегации из пяти городов Китая. Он сообщил, что в Екатеринбурге насчитывается 284 крупных предприятия и 130 тыс. малых и средних, из которых 211 работают в сфере обрабатывающей промышленности. Более 50% отрасли занимает металлургия, производство готовых металлических изделий, машин и оборудования.

Ранее Алексей Орлов подписал соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровых сервисов с группой «Мовиста» и компанией «ТМХ Интеллектуальные Системы». Документ дает старт началу работ по внедрению технологий беспилотного трамвая.

Международная промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге в 15-й раз 7 июля. Она будет проходить в международном выставочном центре (МВЦ) «Екатеринбург-Экспо» по 10 июля включительно. Главной темой выставки стало «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв», страной-партнерам выступила Саудовская Аравия. По данным организаторов, на 50 тыс. кв м выставочной площади свою продукцию представят свыше 1000 компаний, всего выставку в этом году посетят более 47 тыс. участников из 60 стран мира.

Полина Щуцкая