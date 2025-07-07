В Екатеринбурге подписано соглашение о внедрении беспилотного трамвая

В рамках международной промышленной выставки «Иннопром» было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровых сервисов между администрацией Екатеринбурга, группой «Мовиста» и компанией «ТМХ Интеллектуальные Системы». Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Документ дает старт началу работ по внедрению технологий беспилотного трамвая. На первоначальном этапе эксплуатация будет проходить в депо, а затем — на маршруте из Верхней Пышмы в Екатеринбург. Кроме того, стороны намерены развивать цифровые технологии управления пассажиропотоком.

Ранее, группа «Мовиста» рассматривала возможность организации беспилотного трамвая на маршруте между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, так как почти вся его ветка выделена и не пересекается с другими видами транспорта. Протяженность маршрута между конечными станциями составляет 8,6 км, всего на трамвайной линии расположено 14 остановок.

Екатеринбург может стать третьим городом в России после Москвы и Санкт-Петербурга, где будут тестировать беспилотные трамваи. Программа экспериментального правового режима введена до 2027 года.

Полина Щуцкая