Екатеринбург может стать третьим городом для тестирования беспилотных трамваев

Екатеринбург может стать третьим городом в России, где будут тестировать беспилотные трамваи, после Москвы и Санкт-Петербурга. Как рассказали в компании «Мовиста», эксперимент хотят провести на линии межмуниципального трамвая Екатеринбург — Верхняя Пышма, поскольку почти на всей ее протяженности ветка выделена и не пересекается с другими видами транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сроки эксперимента пока не известны, но в компании уже подготовили заявку на экспериментальный правовой режим, рассказал генеральный директор «Мовиста Екатеринбург» Александр Кошкин. Чтобы трамваи могли ходить без машиниста, их нужно будет переоборудовать: оснастить камерами с машинным зрением, радарами, установить дополнительные компьютерные мощности, а на самих линиях поставить метки и датчики, полностью автоматизировать стрелки.

На первом этапе тестировать технологию беспилотного управления будут на полигоне в депо, затем — на линии совместно с машинистом, потом трамвай сможет ходить самостоятельно под контролем человека, а на последнем этапе можно будет протестировать полностью беспилотный запуск. Господин Кошкин отметил, что беспилотный трамвай обеспечивает большую безопасность (в Санкт-Петербурге при тестовых запусках число ДТП снизилось на 40%), аккуратное торможение и «низкие» старты. Программа экспериментального правового режима введена до 2027 года, но ее могут продлить при необходимости.

Напомним, о планах запуска беспилотного трамвая в компании рассказали 13 мая. Протяженность маршрута Екатеринбург — Верхняя Пышма между конечными станциями составляет 8,6 км, всего на трамвайной линии расположено 14 остановок.

Анна Капустина