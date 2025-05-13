«Мовиста» изучает возможность запуска беспилотного трамвая до Верхней Пышмы

Группа «Мовиста» рассматривает возможность организации беспилотного движения на трамвайном маршруте между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, сообщило информагентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Здесь уже создана современная транспортная система. Мы провели исследования, подтвердившие техническую возможность внедрения беспилотного режима, и получили поддержку областного правительства»,— отмечает гендиректор «Мовисты» Алексей Зотов.

На маршруте используется низкопольный подвижной состав, в депо внедрены автоматизированные процессы, что позволяет организовать беспилотное курсирование трамваев.

Компания «Верхнепышминский трамвай» (входит группу «Мовиста») завершила строительство трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой в 2022 году. Протяженность маршрута между конечными станциями составляет 8,6 км. Всего на трамвайной линии расположено 14 остановок. В феврале 2024 года глава Среднеуральска Алексей Стасенок отметил, что проектирование трамвайной линии от Верхней Пышмы до города начнется в 2026-2027 годах.

По данным информагентства, первые регулярные поездки на первом в России беспилотном трамвае с пассажирами планируется запустить этой осенью в Москве.

Напомним, в июле 2024 года, правительство Свердловской области заключило соглашения с группой «Мовиста» и властями муниципалитетов о намерениях по развитию транспортной системы городов. Они предусматривают строительство 15 км трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой с «перспективной продления линии до Среднеуральска». Кроме того, планируется закупка 19 односекционных трамваев и строительство двух тяговых подстанций.

Полина Щуцкая