В ЯНАО будут судить охранника школы после инцидента со стрельбой

В Новом Уренгое (ЯНАО) завершено расследование уголовного дела в отношении охранника школы, ученик которой смог пронести пневматический пистолет. Ему предъявлены обвинения в оказании услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (по ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

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По данным следствия, инцидент произошел 10 октября 2024 года. Охранник школы допустил нарушения пропускного режима. В результате школьник пронес в учебное заведение пневматический пистолет. Во время перемены подросток начал стрелять и ранил девочку в область щеки.

Как сообщила пресс-служба СКР, следствием собрана достаточная доказательная база и материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Если вина охранника будет доказана, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», мэр Нового Уренгоя Антон Колодин в апреле 2025 года поручил провести беседы с учащимся местных школ и колледжей о недопустимости насилия и потребовал проверить работоспособность рамок-металлоискателей на входах в образовательные учреждения и другие меры безопасности. Поводом стали стрельба студента техникума из пневматического пистолета во время занятий и нападение 11-летнего школьника на охранника с применением ножа.

Полина Бабинцева