На Ямале ученик пронес в школу пистолет, который выстрелил и ранил девочку

СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) возбудил уголовное дело после того, как несовершеннолетний в Новом Уренгое пронес в школу пневматический пистолет, который внутри сумки случайно выстрелил и попал в ученицу, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел 10 октября. Пострадавшей девочке пуля попала в щеку, она со ссадиной была доставлена в больницу. «В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в СКР. Подчеркивается, что уголовное дело было возбуждено по ст. 293 УК РФ (халатность) и ст.238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности).

Во время предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям руководства школы и охранной организации.

Мария Шараева