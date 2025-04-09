Разговоры о главном

Мэр Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) Антон Колодин поручил провести беседы с учащимся местных школ и колледжей о недопустимости насилия и потребовал проверить работоспособность рамок-металлоискателей на входах в образовательные учреждения и другие меры безопасности. Поводом стали недавняя стрельба студента техникума из пневматического пистолета во время занятий и нападение 11-летнего школьника на охранника с применением ножа. По факту происшествий прокуратура и СКР уже проводят проверки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Мэр Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) Антон Колодин поручил провести проверки во всех образовательных учреждения города в связи с двумя ЧП, произошедшими в местной школе и колледже за прошедшие два дня. «Я требую немедленной и жесткой реакции от всех контролирующих служб. Поручаю образовательным учреждениям незамедлительно провести беседы со всеми учащимися о недопустимости насилия и важности уважительного отношения друг к другу»,— написал он в своем личном Telegram-канале. Кроме того, он потребовал от образовательных учреждений провести родительские собрания и обсудить вопросы безопасности и профилактики правонарушений, проверить работоспособность рамок-металлоискателей на входе в школы и колледжи. Охранные структуры, по его поручению, будут проверены на соответствие лицензионным требованиям и квалификации сотрудников.

«Держу ситуацию на контроле лично. Безопасность наших детей — это приоритет!»,— резюмировал мэр.

Напомним, в школе №3 Нового Уренгоя 7 апреля 11-летний школьник напал на девочку и охранника учебного заведения. По предварительным данным, между учащимися был конфликт. По данным местных СМИ, школьник решил напасть на девочку в ответ на буллинг. Он принес с собой в школу складной нож, которым рассек щеку охраннику, пытавшегося его остановить.

На место происшествия выезжал прокурор города Александр Строгалев. Прокуратурой установлено, что несовершеннолетний состоит на профилактическом учете. После происшествия надзорное ведомство оценит эффективность работы органов системы профилактики и исполнение требований законодательства об антитеррористической защищенности образовательной организации.

На следующий день, 8 апреля, во время занятий в одном из техникумов Нового Уренгоя студент открыл стрельбу из пневматического пистолета. В результате выстрела никто не пострадал. По данным Telegram-канала Baza, инцидент произошел в «Газпром техникуме». Стрелявшим оказался 17-летний студент второго курса, который взял пневматический пистолет у своего приятеля и выстрелил из него по интерактивной доске.

По факту происшествия СУ СКР по ЯНАО возбудило уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) и по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Во время расследования следователи дадут оценку действиям руководства колледжа и охранной организации по обеспечению безопасности в учебном заведении.

Департаментом образования также дал ряд поручений руководителям образовательных организаций после случившегося.

«Особое внимание обращать на изменения в поведении и настроении обучающихся, характер общения детей. Обеспечить контроль дежурства педагогических работников на переменах в местах массового скопления детей (столовая, гардероб, рекреации)», — говорится в официальном сообщении местной администрации.

Инциденты с учащимися и ранее происходили в Новом Уренгое. В частности, председатель СКР Александр Басрыкин в марте этого года поручал возбудить уголовное дело по факту избиения школьницы. По данным СК, в отношении нее в течение длительного времени совершались противоправные действия со стороны сверстников.

В октябре 2024 года несовершеннолетний пронес в школу пневматический пистолет, который внутри сумки случайно выстрелил — пуля попала девочке в щеку, со ссадиной она была доставлена в больницу.

Мария Шараева