Ночью над Азовским морем сбили один беспилотник

Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа над акваторией Азовского моря. Инцидент произошел в ночь на 6 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего за ночь было уничтожено 120 БПЛА самолетного типа в различных регионах страны.

Наибольшее число дронов сбили над Брянской областью — 30 аппаратов, далее следуют Курская (29), Орловская (18), Белгородская (17) и Тульская (13) области. Кроме того, цели устранили над Калужской (четыре), Ленинградской (три), Смоленской (два), Новгородской (два) и Тверской (один) областями.

Это не первый случай активности БПЛА в районе Азовского моря. В ночь на 28 июня силы ПВО уничтожили восемь дронов над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями. Ранее, 14 июня, обломки украинских беспилотников обнаружили в Щербиновском и Ейском районах Краснодарского края. В станице Старощербиновской один из дронов повредил автомобиль и выбил стекла в подвале жилого дома. Пострадавших не зафиксировано.

В случае атак БПЛА гражданам запрещается снимать беспилотники и работу систем ПВО.

Мария Удовик