Фрагменты беспилотника упали в районе храма в станице Старощербиновской

Сегодня, 14 июня, на территории двух муниципалитетов Краснодарского края были обнаружены обломки беспилотников. Фрагменты одного из них упали в районе храма в станице Старощербиновской в Щербиновском районе Кубани. Как сообщили в оперативном штабе региона, пострадавших от падения БПЛА нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ейская епархия Фото: Ейская епархия

Тем не менее в соседнем от храма доме от падения беспилотника незначительные повреждения получил автомобиль, а также выбило стекла в подвальном помещении. На месте работают сотрудники специальных и экстренных служб, правоохранительных органов.

Второй беспилотник самолетного типа упал в поселке Морском Ейского района. Разрушений и пострадавших нет. В настоящее время на месте обнаружения опасной находки выставили оцепление. На месте работают специальные и экстренные службы.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 11 беспилотников над акваторией Азовского моря и шесть БПЛА — над территорией Крыма.

Василий Хитрых