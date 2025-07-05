Британия объявила о восстановлении дипотношений с Сирией

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил о восстанавливлении дипломатических отношений с Сирией. Об этом он сказал в Дамаске. Это первый за 14 лет визит британского министра иностранных дел в Сирию.

«В наших интересах поддержать новое правительство в выполнении его обязательств по построению стабильного, более безопасного и процветающего будущего для всех сирийцев»,— приводит слова министра пресс-служба британского правительства.

Во время визита господин Лэмми провел встречу с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа и со своим сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани. Британия решила предоставить Организации по запрещению химического оружия дополнительно 2 млн фунтов стерлингов ($2,7 млн). Средства будут направлены на «ликвидацию химического оружия» в Сирии.

Кроме того, Лондон направит республике 94,5 млн фунтов ($130 млн) на гуманитарную помощь. Финансирование также будет выделено на борьбу с нелегальной миграцией и другие планы правительства.

После смены власти в Сирии в декабре 2024 года власти Британии начали ослаблять санкционный режим в отношении республики. В апреле Великобритания исключила из санкционного списка несколько разведслужб, СМИ и министерств Сирии, в том числе Минобороны и МВД.