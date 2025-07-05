Виктор Контеев опроверг причастность к делу этнической группировки

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев, который в середине июня вышел по УДО, в разговоре с «Ъ-Урал» опроверг свою причастность к делу этнической группировки из восьми уроженцев Азербайджана, арестованных по делу об убийствах и покушениях с 2001 по 2011 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель главы Екатеринбурга Виктор Контеев во время интервью после условно-досрочного освобождения

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Бывший заместитель главы Екатеринбурга Виктор Контеев во время интервью после условно-досрочного освобождения

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«За убийство, в которых их обвиняют, я не могу ничего сказать. Муссируется нелепость о том, что по УДО я вышел из-за того, что решил посадить азербайджанцев. Люди, которые не хотят видеть меня на свободе, говорят о том, что мне дали УДО из-за того, что я якобы посадил восемь азербайджанцев. Когда я это услышал, я был в шоке, полная глупость, я вообще ничего про это не знаю», — сказал Виктор Контеев.

По его словам, ранее представители диаспоры в Екатеринбурге занимались логистикой – поставкой фруктов, овощей в больших объемах, розничной торговлей. «Никогда никакой конфронтации с городской администрацией не было, представители диаспоры никогда бы на это не пошли. Всегда стремились к тому, чтобы работать цивилизованно, мирно и с ориентированием на развитие бизнеса в городе без какого-либо криминала», — резюмировал господин Контеев.

По версии следствия, в состав предполагаемой этнической группировки входили Шахин Лалаев, Камал Сафаров, Азиз Абасов, Ахлиман Гянджиев, Бакир Сафаров, братья Мазахир, Акиф и Аяз Сафаровы. Им предъявлено обвинение в убийствах и покушениях. По их уголовному дела задерживался глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински для допроса в Следственном комитете.

Напомним, Свердловский областной суд после апелляционного рассмотрения утвердил условно-досрочное освобождение (УДО) бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, осужденного на 20 лет колонии за организацию убийств, вымогательства, легализацию имущества, взятки и мошенничество. Неотбытое наказание составило 6 лет 3 месяца 26 дней. При вынесении решения суд счел положительные характеристики на Виктора Контеева и его преклонный возраст.

Мария Шараева, Николай Яблонский