УДО в законе

Свердловский областной суд после апелляционного рассмотрения утвердил условно-досрочное освобождение (УДО) бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, осужденного на 20 лет колонии за организацию убийств, вымогательства, легализацию имущества, взятки и мошенничество. Неотбытое наказание составило 6 лет 3 месяца 26 дней. При вынесении решения суд счел положительные характеристики на Виктора Контеева и его преклонный возраст. После освобождения господин Контеев планирует проводить время с семьей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Контеев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Виктор Контеев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первый срок Виктор Контеев получил в 2014 году по ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, сопряженное с вымогательством), по ст. 163 УК РФ (вымогательство) и по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). До уголовного преследования Виктор Контеев работал в администрации Екатеринбурга, с 2000 года занимал должность вице-мэра.

Один из эпизодов уголовного дела касается получения контроля над продовольственной базы №4 — одной из крупнейших в регионе, куда поставлялись овощи и фрукты из Средней Азии. Согласно материалам дела, с января 2010 года по сентябрь 2011 года заместитель главы Екатеринбурга, курирующий потребительский рынок города,

Виктор Контеев вместе со своей супругой Ларисой Контеевой требовал от директора базы Татьяны Русиной передачи прав на принадлежащие ей и ее дочери доли в уставном капитале предприятия, рыночная стоимость которой составляла 150 млн руб.

По версии следствия, супруги угрожали потерпевшей закрытием базы.

Следствие установило, что Татьяна Русина под давлением согласилась. В дальнейшем имущество было легализовано путем совершения сделок с долями и имуществом предприятия, многочисленными объектами недвижимости, расположенными в Екатеринбурге и Свердловской области. В результате владельцами всего имущества продовольственной базы стали Лариса Контеева и ее близкие родственники. Как считает следствие, Виктор Контеев начал облагать работающих на овощебазе бизнесменов и прибывающие грузовые фуры нелегальными сборами.

На контроль над поставками овощей и фруктов в Екатеринбург претендовали представители ОПС «Уралмаш». Их интерес распространялся на таможенный пост Петухово в Курганской области на границе с Казахстаном. По данным следствия, они начали «чинить препятствия Виктору Контееву».

Как следует из материалов дела, тогда чиновник обратился к знакомому криминальному авторитету Евгению Глазырину с целью организовать убийство местного представителя уралмашевцев Андрея Волкова (его похитили из подъезда собственного дома и зарезали).

По версии следствия, Контеев финансировал это преступление и осуществлял «общее руководство». Место Андрея Волкова вскоре занял Валерий Худяков, который позже был похищен и застрелен. Как считают следователи, за его устранение Виктор Контеев заплатил 1 млн руб.

В 2014 году Курганский областной суд приговорил Виктора Контеева к 18 годам колонии строгого режима.

В 2021 году экс-вице-мэру было предъявлено новое обвинение, связанное с покушением на убийство и вымогательством. По версии следствия, в декабре 2009 года Виктор Контеев и участники созданной им организованной группы вымогали у бизнесмена Максима Краснова 25% долей ООО «Урал» (Курганская область) стоимостью 3,6 млн руб. Оно находилось в Петухово и занималось растаможиванием фур с овощами и фруктами, которые направлялись на овощебазу №4 в Екатеринбург.

Получив отказ в передаче доли, бывший вице-мэр, по данным следствия, в апреле 2010 года разработал план убийства Максима Краснова, довести который до конца его подчиненные не сумели «по независящим от них обстоятельствам».

После этого Виктор Контеев организовал хищение мошенническим путем 50% уставного капитала компании и легализовал полученное имущество.

В 2023 году Сысертский районный суд назначил Виктору Контееву 13 лет колонии. Суд признал бывшего вице-мэра виновным по п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), по ч. 3 ст. 30, п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Путем частичного сложения наказания с учетом приговора 2014 года суд назначил ему 21 год в колонии.

В декабре 2024 года Свердловский областной суд сократил на один год заключение Виктору Контееву, исключив необходимость отбывать наказание по одному эпизоду вымогательства в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

В апреле 2025 года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство адвоката Виктора Контеева Сергея Колосовского об условно-досрочном освобождении экс-вице-мэра, который уже отбыл в колонии 13 лет и 8 месяцев.

Однако прокурор с этим решением не согласился и подал представление в апелляционную инстанцию.

В четверг, 19 июня, Свердловский областной суд после апелляционного рассмотрения утвердил решение суда первой инстанции об УДО в отношении Виктора Контеева. «Суд исследовал представленные сторонами доказательства, характеризующие личность осужденного Контеева, его поведение, преклонный возраст, отношение к режиму отбывания наказания в течение всего срока отбывания, в целом положительную характеристику администрации исправительного учреждения, участие осужденного в благотворительной деятельности, мнение троих потерпевших, не возражавших против удовлетворения ходатайства адвоката осужденного»,— говорится в сообщении пресс-службы судов Свердловской области.

Виктор Контеев условно-досрочно освобожден от дальнейшего отбывания наказания на срок 6 лет 3 месяца.

Согласно постановлению Тагилстроевского районного суда после выхода из колонии он обязан самостоятельно исполнять дополнительное наказание, назначенное ему по приговору Сысертского районного суда в июле 2023 года в виде ограничения свободы на один год. Бывший заключенный обязан встать на учет в специализированном госоргане, не менять постоянного места жительства и являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

Так как решение суда об УДО вступило в законную силу, Виктор Контеев был освобожден в тот же день. Адвокат Сергей Колосовский рассказал «Ъ-Урал», что его доверитель планирует проводить время с семьей. «Решением довольны, самочувствие у него бодрое»,— резюмировал адвокат.

Стоит отметить, что у следственных органов есть претензии к Ларисе Контеевой, которая находится под домашним арестом и обвиняется по ч. 5 ст. 33, ч. 5 ст. 290 УК РФ (пособничество в получении взятки) и по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 163 УК РФ (пособничество в вымогательстве).

Мария Шараева