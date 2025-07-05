Власти Италии заявили, что США не прекращали поддерживать Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что США пересмотрели решение о поставках Украине некоторых комплектующих, а не прекратили военную поддержку целиком. Это «важный факт», но совсем не то же самое, что полный отказ США от участия, подчеркнула она.

Госпожа Мелони добавила, что такой вывод сделала после того, как пообщалась с президентом СЩА Дональдом Трампом. «Надеюсь на позитивное развитие ситуации по этому вопросу»,— заключила премьер (цитата по Ansa).

В Госдепе заявляли, что США приостановят поставки зенитных и других ракет, но военная помощь в целом будет продолжена. NBC сообщал, что 2 июля были приостановлены поставки ракет Patriot, артиллерийских снарядов калибра 155 мм, ракет Hellfire и других вооружений. Украинские чиновники заявляли, что США приостановили поставки всех военных грузов Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украине оружия не докладывают».