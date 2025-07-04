Гросси призвал возобновить проверки МАГАТЭ в Иране

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси убежден, что необходимо в ближайшее время обсудить с Ираном продолжение мониторинга на территории страны. Об этом говорится в публикации МАГАТЭ в соцсети Х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisa Leutner / File Photo / Reuters Фото: Lisa Leutner / File Photo / Reuters

В организации добавили, что инспекторы агентства покинули Тегеран и направились в штаб-квартиру в Вене. На территории Ирана они находились «в течение последнего военного конфликта».

2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества Исламской Республики с МАГАТЭ. В Госдепе США назвали такое решение иранских властей «неприемлемым».

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», атаковав крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. Тегеран развернул ответную операцию. 22 июня США ударили по ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Через два дня Израиль и Иран договорились о перемирии.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Американские горки для иранского атома».