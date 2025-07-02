Госдеп назвал неприемлемой приостановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что приостановка Ираном сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) неприемлема.

«Мы будем использовать слово “неприемлемо”, поскольку Иран решил приостановить сотрудничество с МАГАТЭ в то время, когда у него есть возможность изменить курс и выбрать путь мира и процветания»,— сказала она.

По ее словам, до «успешной военной операции» США Иран увеличивал запасы урана, обогащенного до 60%, что не имело правдоподобной мирной цели.

США требуют от Ирана немедленно восстановить сотрудничество с МАГАТЭ, подчеркнула представитель Госдепа.

2 июля Иран официально прекратил сотрудничество с МАГАТЭ. 24 июня, после 12 дней взаимных ракетных обстрелов, Иран и Израиль договорились о перемирии. После иранские власти запретили допуск к ядерным объектам генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси.