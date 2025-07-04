Дивиденды НМТП за 2024 год составят 0,9573 рубля на акцию

Акционеры ПАО «Новороссийский морской торговый порт» утвердил выплату дивидендов за 2024 год в размере 0,9573 руб. на акцию. Общий объем выплат акционерам составит около 18 млрд руб., следует из сообщения компании, опубликованного на официальном ресурсе раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «НМТП» Фото: Telegram-канал «НМТП»

Датой отсечки реестра для получения выплат назначено 14 июля. Выплаты номинальным держателям и доверительным управляющим будут осуществлены с 15 по 28 июля, остальным акционерам — с 15 июля по 18 августа.

На годовом собрании также был избран новый состав совета директоров, однако имена его участников не раскрываются.

Напомним, что по итогам 2024 года чистая прибыль НМТП по МСФО выросла на 25,2%, составив 37,8 млрд руб. Компания сохраняет статус крупнейшего российского порта по грузообороту. Контрольный пакет акций (62%) принадлежит «Транснефти».

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на строительство терминала в Новороссийске за 120 млрд привлекут средства ВЭБ.РФ. Остальная часть средств должна быть покрыта заемными средствами, однако инфраструктурные проекты могут быть реализованы без господдержки только при снижении ставки до 12%, отмечают эксперты.