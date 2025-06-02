На строительство терминала в Новороссийске за 120 млрд привлекут средства ВЭБ.РФ

Для строительства терминала в Новороссийске, стоимостью 120 млрд руб., планируют привлечь средства госкорпорации ВЭБ.РФ. Власти также рассматривают возможность создания особой экономической зоны в Новороссийске. Об этом РБК сообщили источники, знакомые с деталями проекта.

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Общий бюджет проекта строительства терминала составляет 120,7 млрд руб., из них 20% — собственные средства инвесторов, в проект уже вложили 17,5 млрд руб. Остальная часть средств должна быть покрыта заемными средствами, однако инфраструктурные проекты могут быть реализованы без господдержки только при снижении ставки до 12%, отмечают эксперты.

«В текущих условиях высоких процентных ставок классическое банковское кредитование остается недоступным для большинства инвесторов и не позволяет запустить критически важные для экономики инфраструктурные проекты»,— сообщил РБК гендиректор АТРЭ Владислав Онищенко.

По данным РБК, к финансированию строительства привлекут госкорпорацию ВЭБ.РФ, которая может выделить средства через Фабрику проектного финансирования уже в 2026 году. Сейчас институт развития структурирует будущую сделку со Сбербанком и Газпромбанком.

Проект терминала реализует ООО «Универсальный перегрузочный комплекс Новороссийский судоремонтный завод».

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что совет директоров НМТП рекомендовал выплатить 18 млрд дивидендов за 2024 год. Как следует из опубликованного сообщения компании на официальном портале раскрытия информации, дивиденды составят 0,95 руб. на одну обыкновенную акцию.