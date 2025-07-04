Гостиницы Анапы информируют туристов о запрете купания при заселении

Отдыхающим в Анапе при заселении сообщают об ограничениях, связанных с временным запретом на купание и посещение пляжей. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на генерального менеджера отеля «Россиянка» Федора Бахвалова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как отметил эксперт, при регистрации гости получают устную информацию от администраторов о действующих правилах, а также подписывают карточку с выдержкой из постановления администрации. Документ размещен в уголке потребителя и на информационных стендах на территории отеля.

Запрет на купание действует из-за последствий ЧС, связанных с загрязнением побережья мазутом. Туристов предупреждают о возможных рисках для здоровья – кожных заболеваниях, аллергических реакциях и отравлениях, которые могут возникнуть при контакте с загрязненной морской водой.

Всего с начала работ по ликвидации ЧС на Кубани и в Крыму от мазута очистили 673,3 км побережья. В прибрежных зонах Анапы и Темрюкского района водолазы ежедневно собирают мазут со дна Черного моря. Уже совершили более 9,2 тыс. спусков.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что власти Краснодарского края начали публиковать на туристическом портале региона регулярные отчеты о санитарном состоянии курортных зон. Информация охватывает качество морской воды, воздуха, пляжной инфраструктуры и питьевой воды.

Анна Гречко