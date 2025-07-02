Власти Кубани начнут информировать туристов о санитарном состоянии курортов

Власти Краснодарского края начали публиковать на туристическом портале региона регулярные отчеты о санитарном состоянии курортных зон. Информация охватывает качество морской воды, воздуха, пляжной инфраструктуры и питьевой воды. Обновления появляются еженедельно и сопровождаются инфографикой, подготовленной на основе данных регионального управления Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Как сообщил вице-губернатор Александр Руппель, с начала купального сезона на горячую линию профильного министерства поступило свыше 500 обращений от туристов, большинство из которых касались санитарного состояния пляжей и акватории. В связи с этим было принято решение структурировать и регулярно публиковать результаты лабораторного контроля, проводимого специалистами Роспотребнадзора. Пробы анализируются по широкому спектру показателей, включая физико-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические.

По словам врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Михаила Зарицкого, в настоящее время во всех основных курортных зонах края санитарные показатели соответствуют нормативам. Исключение составляют прибрежные территории в районе Анапы и Темрюкского района, где сохраняется временный запрет на купание и посещение пляжей. В то же время, по данным ведомства, качество питьевой воды, состояние атмосферного воздуха и санитарная обстановка в местах размещения и общественного питания признаны удовлетворительными.

Вячеслав Рыжков