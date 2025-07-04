Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Интонационно и визуально "Настоящие детективы" напоминают фильмы 1970–1980-х с их непричесанной картинкой и грубоватым взаимодействием между центральной парой героев, в котором нет места излишним сантиментам, но все противоречия забываются, когда речь заходит о настоящей опасности. Сценарий Шона Фарли не удивляет неожиданными поворотами, но крепко удерживает зрительское внимание, а юмор искусно подсвечивает эпизоды, в которых, объективно говоря, мало смешного».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сыск, да и только».