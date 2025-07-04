Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 5–6 июля
3 и 4 июля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых трагикомичный триллер Дункана Скайлза «Настоящие детективы» и хоррор Колма Маккарти «Синистер. Семейное проклятие». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Настоящие детективы
- Режиссер: Дункан Скайлз
- В ролях: Джек Куэйд, Джеффри Дин Морган, Малин Акерман, Сесиль Кубило, Харрисон Стоун, Гриффин Худ
- Жанр: детектив, комедия, триллер / США / 92 мин.
- В прокате: с 3 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Интонационно и визуально "Настоящие детективы" напоминают фильмы 1970–1980-х с их непричесанной картинкой и грубоватым взаимодействием между центральной парой героев, в котором нет места излишним сантиментам, но все противоречия забываются, когда речь заходит о настоящей опасности. Сценарий Шона Фарли не удивляет неожиданными поворотами, но крепко удерживает зрительское внимание, а юмор искусно подсвечивает эпизоды, в которых, объективно говоря, мало смешного».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сыск, да и только».
Синистер. Семейное проклятие
- Режиссер: Колм Маккарти
- В ролях: Сэм Клафлин, Антония Томас, Карелл Винсент Роден, Уилл Дэвис, Аделл Леонс, Уильям Хоуп
- Жанр: ужасы / США / 93 мин.
- Слоган: Слоган: «Он ближе, чем ты думаешь»
- В прокате: с 3 июля
Кинопрокатчик Global Film: «Все детство Патрик провел в страхе, который не мог ни понять, ни объяснить. Теперь он вырос, но ужас из прошлого снова его настиг: нечто, неподвластное объяснению, ведет охоту не за ним, а за его сыном. Пришло время навсегда избавиться от страха и взглянуть в глаза монстру, который не знает пощады».
Этерна
- Режиссер: Сергей Трофимов
- В ролях: Иван Трушин, Ксения Трейстер, Алексей Лукин, Антон Рогачёв, Илья Виногорский, Евгений Зайфрид
- Жанр: фэнтези, приключения / Россия / 102 мин.
- В прокате: с 4 июля
Кинопрокатчик Cinema Park Distribution: «В государстве Талиг сын мятежника Ричард Окделл поступает в школу оруженосцев Лаик, чтобы продолжить дело своего отца и бросить вызов полководцу Рокэ Алва, с которым у юноши личные счеты. Тем временем в городе-государстве Агарис вынужден скрываться потомок сверженной династии Раканов Альдо — законный наследник престола намеревается вернуть трон своему роду и заключает сделку с главой таинственной общины гоганов Енниолем. Ракан мечтает занять престол, а Окделл — отомстить убийце отца, но на пути к цели их ждет столкновение с самой могущественной силой в этом жестоком мире — судьбой, изменить ход которой может только любовь».
Горячая штучка
- Режиссер: Джастин Келли
- В ролях: Алисия Сильверстоун, Карл Глусман, Тэмми Бланчард, Кэти Куртин, Эстебан Бенито, Майк Роб
- Жанр: триллер / США / 98 мин.
- В прокате: с 3 июля
Кинопрокатчик «Парадиз»: «Успешная деловая женщина оказывается в смертельной игре, когда ее отвергнутый молодой любовник переступает черту, превращая влечение в опасную одержимость».
Чингис-Хан
- Режиссер: Кирилл Калашников
- Жанр: мультфильм / Россия / 61 мин.
- Слоган: «Завоеватель тысячелетия»
- В прокате: с 26 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Что же представляет собой результат всех этих трудов, получивший приз как лучший полнометражный фильм, созданный ИИ (Best Super Long AI Movie), на втором международном кинофестивале AI Film Awards в Каннах в мае этого года? Это набор картинок, иллюстрирующий начитанную закадровым голосом поэму со строчками вроде таких: "На теле шрамы от огня — / Жизнь грубого помола. / Монгол не полон без коня, / Конь жалок без монгола" или "Бегут, журчат года, / Полнеют воды Леты. / И с собой в никуда / Уносят наши рассветы"».
Подробнее о мультфильме — в материале «Ъ» «"Конь жалок без монгола"».
Великая Лилиан Холл
- Режиссер: Майкл Кристофер
- В ролях: Джессика Лэнг, Кэти Бейтс, Лили Рэйб, Джесси Уильямс, Пирс Броснан, Майкл Эдвард Роуз
- Жанр: драма, биография / США / 110 мин.
- В прокате: с 26 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Некоторая театральность постановки и возвышенная эмоциональность диалогов здесь кажутся вполне уместными: ведь это фильм о власти иллюзий, подменивших собой настоящую жизнь. Под их обаяние подпадают и авторы, безусловно, восхищенные своей героиней и дарящие ей такой последний поклон, о котором, наверное, мечтает любая актриса».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «В одно угасание».
Ритуал
- Режиссер: Дэвид Миделл
- В ролях: Аль Пачино, Дэн Стивенс, Эшли Грин, Эбигейл Коуэн, Патрик Фабиан, Патриша Хитон
- Жанр: ужасы / США / 98 мин.
- В прокате: с 26 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Титры в начале и конце фильма несколько раз сообщают зрителям, что ритуал экзорцизма, проведенный в 1928 году над Эммой Шмидт (Эбигейл Ф. Коуэн),— самый задокументированный в ХХ веке. Это действительно так. Во время обряда священник Джозеф Штайгер (Дэн Стивенс) вел подробные записи, которые затем передал немецкому пастору Карлу Фогелю, и тот опубликовал их отдельной брошюрой в 1936 году. В том же году развернутый материал об этом ритуале вышел в журнале Time.
Однако информация о том, что обряд над несчастной Эммой Шмидт действительно был совершен, ничего не прибавляет к впечатлению от "Ритуала" — с тем же успехом фильм мог быть основан не на реальных событиях, а на чистом вымысле...»
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Одержимые штампами».
Что знает Мариэль
- Режиссер: Фредерик Хамбалек
- В ролях: Лаэни Гайзелер, Юлия Йенч, Феликс Крамер, Мехмет Атеши, Мориц фон Тройенфельс, Зисси Хёфферер
- Жанр: комедия, драма / Германия / 86 мин.
- В прокате: с 26 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Что знает Мариэль" превращается в хронику распада семьи, для которого сверхспособность девочки становится не причиной, а лишь поводом — это последняя капля, переполнившая чашу притворства, с которым ее родители проживали каждый день. Юмор здесь есть, но довольно мрачный — тонкая и злая ирония пропитывает многие сцены, вызывающие одновременно нервный смех и неловкость за участников».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Дочернее невероятие».
Шпионская свадьба
- Режиссер: Саймон Уэст
- В ролях: Ребел Уилсон, Анна Кэмп, Анна Кламски, Давайн Джой Рэндольф, Джиджи Зумбадо, Шерри Кола
- Жанр: боевик, комедия / США, Кипр / 107 мин.
- В прокате: с 26 июня
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Говорят, лучшие спецагенты просились на эту свадьбу придумывать конкурсы. Экзотический остров, лучшие блюда от знаменитых шефов, подвенечное платье. А в роли подружки невесты — настоящий супершпион, которую мечтает убрать вся мировая преступность. Что может пойти не так? Но праздник омрачают вооруженные наемники, решившие взять толстосумов в заложники. Агенту Сэм ничего не остается, как достать из подвязки заряженный ствол».
Святая ночь. Охотники на демонов
- Режиссер: Лим Дэ-хи
- В ролях: Ма Дон-сок, Сохён, Ли Дэвид, Кён Су-джин, Чон Джи-со, Чхве Гван-иль
- Жанр: ужасы, боевик / Южная Корея / 92 мин.
- В прокате: с 26 июня
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Сеул погружается в хаос, когда город захватывает криминальная сеть, члены которой поклоняются дьяволу. Полиция в отчаянии и вынуждена призвать на помощь команду охотников на демонов "Святая ночь". Сможет ли троица, на вооружении которой интеллект, мускулы и сверхъестественные способности, свергнуть власть Тьмы и восстановить порядок в городе?»