В одно угасание

В прокат вышел фильм Майкла Кристофера «Великая Лилиан Холл», в котором Джессика Лэнг сыграла угасающую звезду Бродвея. Ее выдающаяся роль является главным достоинством в целом довольно схематичной драмы о слабеющем разуме и великой силе искусства, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роль театральной дивы на закате становится кинематографическим бенефисом Джессики Лэнг

Фото: Парадиз Роль театральной дивы на закате становится кинематографическим бенефисом Джессики Лэнг

Фото: Парадиз

Хотя в титрах фильма отсутствует указание на то, что он основан на реальных событиях, в основу сценария дебютантки Элизабет Селдес легла история последних лет жизни ее тетки — знаменитой театральной актрисы Мэриэн Холл Селдес (она также появлялась в эпизодических ролях в кино и сериалах — например, в нескольких картинах Вуди Аллена и в «Сексе в большом городе»). Под занавес своей многолетней и увенчанной всяческими лаврами карьеры Мэриэн страдала от деменции. Через три года после ее смерти, в 2017 году, вышел посвященный ей короткометражный документальный фильм Р. Э. Роджерса, в который вошли в том числе интервью, взятые у актрисы, когда она была уже в не вполне адекватном состоянии. Эта лента вызвала большое возмущение в театральных кругах, а также у дочери Мэриэн, показанной там в неприятном свете.

Таким образом, «Великая Лилиан Холл» — это своего рода попытка восстановить справедливость и показать другую сторону истории, пусть и не называя настоящих имен ее героев. А также возможность блеснуть на экране в редкой теперь главной роли для Джессики Лэнг, которой тоже не чужда театральная сцена (одновременно с выходом фильма в прошлом году на НВО она играла на Бродвее в «Материнской пьесе» Полы Вогел, за что получила номинацию на премию «Тони»).

Героиня Лэнг, которую в фильме называют «первой леди американского театра»,— настоящая бродвейская примадонна и нью-йоркская достопримечательность. «Весь мир — театр» для нее не просто цитата, а закон жизни. И в комнаты своей роскошной квартиры с видом на Центральный парк, и на улицу, где ее узнают молодые люди, впервые побывавшие на ее спектакле в девять лет, но запомнившие его на всю жизнь, она выходит как на сцену. Каждый жест, каждая тщательно интонированная фраза, каждая лучезарная улыбка преподносятся окружающим и принимаются ими как величайший подарок. И эта постоянная игра уже не притворство, а сама суть Лилиан, ее главная роль, которую она исполняет всю жизнь.

На настоящей же сцене она репетирует роль Раневской в «Вишневом саде», который должен стать главным событием сезона, объединив заслуженную артистку с молодым режиссером Дэвидом Флеммингом (Джесси Уильямс), впервые имеющим дело со звездой такого калибра и большим театром на Бродвее. Но вот беда: безупречно профессиональная Лилиан, в жизни не пропустившая ни одного спектакля ни по какой причине, вдруг начинает забывать реплики и путать свои выходы. Обеспокоенный Дэвид посылает ее к врачу, где она по привычке кокетничает и отыгрывает диву, но тесты и анализы не обманешь никакой самой искусной игрой: Лилиан диагностируют раннюю стадию деменции.

Поначалу она пытается скрывать это ото всех, включая Дэвида, преданную персональную ассистентку Эдит (Кэти Бейтс), продюсера спектакля Джейн (Синди Хоган), которая, видя учащающиеся ошибки Лилиан на репетициях, настаивает на ее замене, и от своей взрослой дочери Маргарет (Лили Рэйб), отношения с которой у актрисы довольно натянутые, ведь приоритетом для нее всегда был театр, а не семья. Но довольно быстро правда выходит наружу, и Дэвиду с Джейн приходится решать, готовы ли они пойти на риск, выпуская спектакль со звездой, которая явно не справляется со своей ролью.

Перед самой же Лилиан стоит еще более трудная задача — принять свою судьбу, в которой очень скоро не будет театра, то есть единственного смысла ее жизни. Лэнг виртуозно отыгрывает переходы героини между моментами ясности и погружением во тьму, иногда в рамках одной сцены, проживая весь спектр эмоций, который та испытывает: растерянность, страх перед будущим, ностальгию по прошлому, сожаление об упущенных возможностях, упрямое желание продолжать во что бы то ни стало. Ее игра вытягивает даже самые «мыльные» эпизоды вроде тех, где Лилиан является в видениях ее покойный муж (Майкл Эдвард Роу).

Впрочем, некоторая театральность постановки и возвышенная эмоциональность диалогов здесь кажутся вполне уместными: ведь это фильм о власти иллюзий, подменивших собой настоящую жизнь. Под их обаяние подпадают и авторы, безусловно, восхищенные своей героиней и дарящие ей такой последний поклон, о котором, наверное, мечтает любая актриса.

Юлия Шагельман