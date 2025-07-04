Аварийных комиссаров в Адыгее осудят за дачу взяток инспекторам ДПС

В Республике Адыгея завершено расследование уголовных дел в отношении четырех аварийных комиссаров, обвиняемых в систематической передаче взяток сотрудникам дорожно-патрульной службы. Обвинения, сформулированные Следственным отделом по Майкопу СУ СКР по региону, касаются десяти эпизодов по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за незаконные действия) и четырех — по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), сообщает пресс-служба регионального следкома.

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Согласно материалам дела, фигуранты — индивидуальные предприниматели, оказывавшие услуги по оформлению ДТП,— с августа 2018 года по ноябрь 2024 года передавали денежные средства инспекторам ГИБДД регионального управления МВД. Вознаграждение предполагалось за предоставление оперативной информации о произошедших дорожно-транспортных происшествиях в Майкопе, что позволяло обвиняемым первыми прибывать на место и предлагать свои услуги участникам аварий, утверждает следствие.

Суммы, фигурирующие в обвинении, варьировались от 5,9 тыс. до 81,6 тыс. руб. Прокурор Майкопа утвердил обвинительное заключение, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Вячеслав Рыжков