«Электросети Кубани» выкупили электросетевую компанию Анапы за 754 млн рублей

АО «Электросети Кубани» (прежнее название «НЭСК-Электросети») выкупило у мэрии Анапы АО «Электросети Анапы» по начальной цене — 754 млн руб. Новая дочерняя компания зарегистрирована 2 июля, следует из базы «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

В апреле 2025 года управление имущественных отношений администрации Анапы выставило на торги 100% акций АО «Электросети Анапа». Акции были выставлены на продажу в соответствии с программой приватизации муниципального имущества на 2025–2027 гг.

По данным СПАРК, АО «Электросети Анапа» было зарегистрировано в Анапе в 2017 году. Единственным акционером АО «Электросети Анапа» являлась администрация Анапы. Компания занимается техобслуживанием и ремонтом сетей уличного освещения, а также арендой и управлением собственным имуществом. Выручка АО по итогам 2024 года составила 62,5 млн руб., чистая прибыль — 13,2 млн руб.

В уставный капитал компании входят 78,3 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 тыс. руб. каждая. На балансе общества числятся объекты недвижимости общей площадью 5,8 кв. м на земельном участке 0,21 га.

«Электросети Кубани» занимаются распределением, передачей электрической энергии и технологическим присоединением к электросетям. Это одна из крупнейших электросетевых компаний Краснодарского края, обеспечивающая передачу электроэнергии потребителям в 25 муниципалитетах края. Общая протяженность сетей — 22 тыс. км. Выручка предприятия по итогам 2024 года составила 14,8 млрд руб., чистая прибыль — 1,5 млрд руб.

Наталья Решетняк