На Кубани вечером 3 июля объявили беспилотную опасность
На территории Краснодарского края вечером 3 июля была объявлена беспилотная опасность. Оповещения о потенциальной угрозе около 22:33 разослала система РСЧС.
Фото: «Ъ-Кубань»
Гражданам рекомендовали соблюдать меры предосторожности: находящимся в помещениях — отойти от окон и укрыться в коридорах или кладовых. Тем, кто оказался на улице, советуют укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе.
Пассажирам автомобилей рекомендовано выйти из транспортных средств и найти защищенное место. При обнаружении обломков беспилотников жители должны сообщить по номеру 112.
Ранее в ЕДДС Краснодара пояснили, что подобные оповещения рассылаются в случаях, когда вблизи границ региона фиксируются беспилотные летательные аппараты или другие потенциальные источники угрозы. В ведомстве также отметили, что такие сигналы не свидетельствуют о прямой атаке.