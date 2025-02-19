Власти Краснодара объяснили массовую СМС-рассылку об авиационной опасности

СМС-сообщения о беспилотной опасности в Краснодаре, которые регулярно получают жители города, прокомментировали в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС). Если на мобильное устройство поступило подобное сообщение от РСЧС (Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), это означает, что вблизи границ Краснодарского края замечены БПЛА или иные источники опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ЕДДС уточнили, что поступивший сигнал о беспилотной опасности не является следствием прямой атаки на территорию Краснодара или другого населенного пункта, о котором говорится в сообщении. При получении подобного сигнала необходимо сохранять спокойствие и следить за информацией в официальных каналах администрации и МЧС.

Алина Зорина