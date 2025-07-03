Пятерых сотрудников «Sputnik Азербайджан» отпустили под подписку о невыезде

Арестованных в Баку пятерых сотрудников «Sputnik Азербайджан» с гражданством республики отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Всего в Азербайджане силовики задержали семерых работников редакции, двое из них — россияне: глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы 1 июля на два месяца. Они проходят по делу о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Освободить журналистов агентства требовал МИД России. В МИД Азербайджана в ответ заявляли, что у России «нет оснований для недовольства».

Конфликт Москвы и Баку произошел после того, как в Екатеринбурге 27 июня задержали несколько десятков азербайджанцев, а также были арестованы шестеро граждан республики по делу об убийстве. Через несколько дней в Азербайджане начались преследования россиян: были задержаны журналисты и другие россияне.