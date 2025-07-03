ЮГК не будет выплачивать дивиденды за 2024 год

ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Данные опубликованы на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Причиной отказа от распределения чистой прибыли между акционерами стало ее отсутствие.

ЮГК выплатила 141,2 млн руб. процентов по облигациям за второй купонный период 2025 года, который длился с 3 апреля по 3 мая. Доход получили владельцы 2 млн облигаций, каждая из которых принесла 70,6 руб.

В конце марта ЮГК сообщила о значительном ухудшении финансовых показателей за 2024 год. Чистый убыток компании составил 7,2 млрд руб., а выручка по РСБУ сократилась почти на 26% до 25 млрд руб. Основной причиной убытков стала приостановка производства в Уральском хабе из-за санкций Росприроднадзора.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 2 июля сотрудники ФСБ и СКР провели обыски в офисах ЮГК. Мероприятия связаны с ранее возбужденными уголовными делами по нарушениям природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках ЮГК в Пластовском и Еткульском районах. Утром 3 июля стало известно, что Генпрокуратура требует изъять у президента ЮГК Константина Струкова активы золотодобывающего предприятия и еще десяти компаний. На фоне этих событий упали акции компаний сначала на 12%, а потом на 15%.

Виталина Ярховска