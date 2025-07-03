Акции ЮГК после новостей о возможной национализации упали еще на 15%

К полудню 3 июля, после того, как стало известно о требованиях Генпрокуратуры изъять активы президента ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова в пользу государства, акции золотодобывающего предприятия упали на 15% к предыдущему торговому дню и продолжают дешеветь, следует из графика Мосбиржи. Вчера они упали в цене примерно на 12%.

Снижение стоимости ценных бумаг ЮГК началось днем 2 июля после новостей об обысках в офисах компании. С 0,67 руб. в начале открытия торгов их цена упала до 0,57 руб. при закрытии. Объем сделок за день составил 12,2 млрд руб. К полудню 3 июля, когда сообщили, что Генпрокуратура требует изъятия активов компании в пользу государства, удешевление ценных бумаг колеблется в районе 12-15% к предыдущему дню. Стоимость одной акции находится на уровне 0,49-0,5 руб. Объем сделок практически достиг вчерашнего, превысив 11,9 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 2 июля сотрудники ФСБ и СКР провели обыски в офисах ЮГК. Мероприятия связаны с ранее возбужденными уголовными делами по нарушениям природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках ЮГК в Пластовском и Еткульском районах. Утром 3 июля стало известно об иске Генпрокуратуры.

Виталина Ярховска