Девять жителей Челябинской области будут судить за хищение у банка 80 млн рублей

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении девяти жителей региона. Они обвиняются в мошенничестве — хищении у банка 80 млн руб. (по ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, сообщники в 2023-2024 годах действовали в составе организованной преступной группы. Они предоставляли в банк ложные сведения о желании построить дома в Копейске и Челябинске. Так подельники смогли заключить 20 договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий. Их обеспечением должны были выступать возведенные дома. Однако жители региона не собирались погашать займы и строить здания. Всего у кредитной организации они похитили около 80 млн руб.

Наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью свыше 13 млн руб., добровольно возмещен ущерб на 7 млн руб. Уголовные дела направлены в Центральный районный суд Челябинска и Копейский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении организатора преступной группы уголовное дело было ранее направлено в суд.

Виталина Ярховска