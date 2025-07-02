Акции ЮГК после новостей об обысках упали на 11,7%

Акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» упали на 11,7% и продолжают дешеветь на фоне новостей об обысках, которые проводят в офисах организации. Информация отражается на графике Московской биржи.

После 15:00 по челябинскому времени стоимость одной ценной бумаги достигла 0,59 руб. К последней сделке предыдущего торгового дня акции упали почти на 0,08 руб. Объем сделок вчера находился на уровне 1,5 млрд руб., сегодня он увеличился до 8,4 млрд руб.

По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, сотрудники ФСБ и СКР побывали в офисах ЮГК и аффилированных с ним организаций в Пласте и в Челябинске. Мероприятия связаны с ранее возбужденными уголовными делами по нарушениям природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках ЮГК в Пластовском и Еткульском районах.

Виталина Ярховска