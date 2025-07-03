В Сочи за год в сфере туризма и общепита сократилось число вакансий

В Сочи по итогам второго квартала 2025 года отмечается снижение количества вакансий в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны», это происходит на фоне повышения медианных зарплат. С начала года на рынке труда города открыли 4,1 тыс. вакансий, год назад было 5,5 тыс., пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу сервиса hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Наибольшее сокращение количества вакансий отмечается среди поваров, пекарей и кондитеров. Число предложений снизилось с 1,1 тыс. до 797, однако средняя зарплата увеличилась с 91 тыс. до 94,9 тыс. руб.

Заработные платы барменов, бариста и официантов выросли до 74,3 тыс. руб., хостес — до 64,7 тыс. руб., уборщиков — до 63,7 тыс. руб. Зарплаты менеджеров ресторанов достигли 99,9 тыс. руб., прирост составил почти 15 тыс. руб., а у менеджеров по туризму с 55 тыс. руб. до 64 тыс. руб.

Согласно информации регионального департамента, конкуренция в отрасли составляет на данный момент 4,5 резюме на одну вакансию. Соискатели стали активнее выходить на рынок в поисках высоких зарплат и нематериальной мотивации, при этом отмечается дефицит ключевых специалистов, особенно в сегменте поваров. Там на одну вакансию приходится 1,9 резюме.

В целом в Краснодарском крае общее количество вакансий в отрасли сократилось на 23% по сравнению с маем прошлого года, однако активность соискателей увеличилась на 31%. Средняя предлагаемая заработная плата составляет 64,4 тыс. руб., а ожидаемая — 70 тыс. руб. Среди наиболее востребованных навыков работодатели учитывают работу в команде, соблюдение санитарных норм, знание R-Keeper, стрессоустойчивость и умение работать по технологическим картам.

Алина Зорина